Uzmanlardan 8 hisse için kritik analiz
Piyasa uzmanları, 8 hisse için tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını paylaştı. Bazı hisseler için tavsiye korunurken, bazılarında fiyat yükseltildi. İşte analistlerin değerlendirmelerinin tüm detayları...
Deniz Yatırım, Pegasus için hedef fiyatını değiştirmedi
Pegasus (PGSUS), için hedef fiyatını 680.6 TL'de tuttu, tavsiyesini "al" olarak korudu
Deniz Yatırım, Turkcell için tavsiyesini korudu
Turkcell (TCELL), için hedef fiyatını 42,7 TL'den 48 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Yapı Kredi Yatırım'dan THYAO için hedef fiyat 200,00 TL
Türk Hava Yolları (THYAO) için hedef fiyatını 200 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
TFG İstanbul Menkul'den BİM için 'al' tavsiyesi
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için hedef fiyatını 271,04 TL, tavsiyesini al olarak belirledi.