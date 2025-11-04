Uzmanlardan dikkat çeken emekli zammı tahmini: Seyyanen artış ve refah payı bekleyenler dikkat!
Gözler memur ve emekli maaşı zammında. Memur ve emeklilerinin 4 aylık zam farkı ekim enflasyonunun açıklanmasıyla belli oldu. Dört aylık enflasyon farkı kesinleşirken, zam oranının netleşmesi için kasım ve aralık verilerinin açıklanması bekleniyor. Peki, güncel tahminlere göre emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? Uzman isimler değerlendirdi. İşte detaylar....
Bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait enflasyon verilerinin açıklandığını belirtti. Çetinkaya, “Kasım ve aralık ayı verilerinin de açıklanmasının ardından, 3 Ocak 2026’da son enflasyon oranı belli olacak ve maaş artışları netleşecek” dedi.
Çetinkaya şu andaki elimizdeki verilere göre ve tahmini verilerimize göre enflasyon verisi ve memur emeklisi SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar alacağı konusunda ise kritik açıklamada bulundu.
Sosyal Güvenlik Müşaviri İsmet Çetinkaya, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk 4 aylık verilere göre yüzde 10,25 enflasyon farkı kazandığını belirtti. Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam ve yüzde 5 enflasyon farkıyla birlikte şu anda toplamda yüzde 16,55 artış hakkı bulunduğunu söyledi.