Uzmanlardan 'hisse öneri portföyü'
Aracı kurumların piyasa uzmanları, hazırladıkları raporlarda hisse analizlerini yayımladı. Bu analizlerde Pegasus, Sabancı Holding, Kardemir, Koza Altın ve daha fazla şirket yer alırken, analistler borsada işlem gören bu şirketler için hedef fiyatlarını, AL ve SAT tavsiyelerini paylaştı. İşte tüm değerlendirmeler...
Şeker Yatırım Pegasus için hedef fiyatını yükseltti
Pegasus (PGSUS) için hedef fiyatını 612,6 TL'den 685 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
Deniz Yatırım Hitit Bilgisayar için tavsiyesini korudu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) için hedef fiyatını 32.8 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu, hisseyi model portföyünde tuttu.
Phillip Capital'den Sabancı Holding için zirve uyarısı
Sabancı Holding (SAHOL), kısa vadeli ortalamasından destek bulan SAHOL 46,20 TL direncini aşarak zirve tazelemeyi deniyor.
Hedef Fiyat: 47,70 TL, 50,50 TL
Zarar Kes: 44,00 TL
Şeker Yatırım'in Ereğli için hedef fiyatı 42.6 TL
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) için hedef fiyatını 42.6 TL, tavsiyesini "tut" olarak korudu.