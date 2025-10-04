Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında uzlaşma fiyatı nedir? Uzlaşma fiyatının temel işlevleri!
Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında uzlaşma fiyatı, işlem gören sözleşmelerin gün sonunda yeniden değerlenmesinde ve hesapların güncellenmesinde kullanılan temel fiyattır. Bu fiyat, piyasa katılımcılarının kâr ve zarar durumlarını belirlemek için kritik öneme sahiptir. Yatırımcılar, uzlaşma fiyatını kullanarak pozisyonlarının riskini daha iyi yönetebilirler. Teminat gereksinimlerini ve potansiyel kayıplarını bu fiyat üzerinden hesaplayarak daha bilinçli kararlar alabilirler.
Uzlaşma fiyatının temel işlevleri nelerdir?
Günlük kar/zarar hesaplaması
Uzlaşma fiyatı, yatırımcıların günlük kar veya zarar durumlarını netleştirmek için kullanılır. Bu sayede, yatırımcıların hesap bakiyeleri güncellenir ve piyasadaki pozisyonlarının değeri belirlenir.
Teminat tamamlama çağrıları
Uzlaşma fiyatı, yatırımcıların teminat tamamlama ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için de kullanılır. Eğer bir yatırımcının pozisyonu nedeniyle teminatı yetersiz kalırsa, bu fiyat üzerinden hesaplanan zarar doğrultusunda teminat tamamlama çağrısı yapılır.
Vade sonu uzlaşması
Bazı vadeli işlem sözleşmelerinde, vade sonunda nakdi uzlaşma yapılır. Bu durumda, vade sonu uzlaşma fiyatı ile sözleşme alım-satım fiyatı arasındaki fark, taraflar arasında nakit olarak ödenir veya alınır.
Uzlaşma fiyatının belirlenmesi
Uzlaşma fiyatı, genellikle ilgili borsanın belirlediği kurallar çerçevesinde hesaplanır. Bu hesaplama, genellikle işlem gününün sonundaki belirli bir zaman dilimindeki fiyatların ortalaması veya son işlem fiyatı gibi yöntemlerle yapılır. Örneğin döviz vadeli işlem sözleşmelerinde TCMB tarafından açıklanan gösterge niteliğindeki alış satış kurlarının ortalaması alınır.