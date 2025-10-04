Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında uzlaşma fiyatı nedir? Uzlaşma fiyatının temel işlevleri!

Teminat tamamlama çağrıları

Uzlaşma fiyatı, yatırımcıların teminat tamamlama ihtiyacı olup olmadığını belirlemek için de kullanılır. Eğer bir yatırımcının pozisyonu nedeniyle teminatı yetersiz kalırsa, bu fiyat üzerinden hesaplanan zarar doğrultusunda teminat tamamlama çağrısı yapılır.