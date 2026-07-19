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  4. Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi

Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi

Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1,5 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri bankadan bankaya farklılık gösterirken, en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar da yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 1.5 milyon TL'nin banka banka 32 günlük mevduat faiz getirisi ve en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 1

Piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar, düşük riskli yatırım araçlarına yönelmeye devam ediyor. Enflasyon karşısında birikimlerini korumayı hedefleyen tasarruf sahiplerinin en çok ilgi gösterdiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi.

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Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 2

Özellikle 1,5 milyon TL ve üzerindeki birikimler için bankaların 32 günlük vadeli mevduat teklifleri, elde edilecek faiz gelirinde önemli farklılıklar oluşturuyor.

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Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 3

İşte 1,5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ve en yüksek mevduat faizi veren bankalar

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Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi - Sayfa 4

ZİRAAT BANKASI

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 43.397,26 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.543.397,26 TL

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