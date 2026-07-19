Vadeli mevduatta yarış kızıştı: İşte banka banka 1,5 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi
Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi. 1,5 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri bankadan bankaya farklılık gösterirken, en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar da yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 1.5 milyon TL'nin banka banka 32 günlük mevduat faiz getirisi ve en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
Piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar, düşük riskli yatırım araçlarına yönelmeye devam ediyor. Enflasyon karşısında birikimlerini korumayı hedefleyen tasarruf sahiplerinin en çok ilgi gösterdiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yeniden güncellendi.
Özellikle 1,5 milyon TL ve üzerindeki birikimler için bankaların 32 günlük vadeli mevduat teklifleri, elde edilecek faiz gelirinde önemli farklılıklar oluşturuyor.