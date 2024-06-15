Vakıflarda çalışıp emekli aylığı alanlara AYM'den kötü haber

Yüksek Mahkemenin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre AYM, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu'nun ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nun bazı kurallarının iptali istemiyle yapılan başvuruları karara bağladı.