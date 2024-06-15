Vakıflarda çalışıp emekli aylığı alanlara AYM'den kötü haber
Anayasa Mahkemesi, emekli olup da bazı vakıflarda görev alan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfında görev alan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etti.
Yüksek Mahkemenin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre AYM, 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 7430 sayılı Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu'nun ve 7439 sayılı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nun bazı kurallarının iptali istemiyle yapılan başvuruları karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, emekli veya yaşlılık aylığı alanların, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfında görev almaları halinde emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı iptal etti.
Kararda genç nüfusun kurum ve kuruluşlarda istihdamının artırılması amacıyla yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmış kişilerin yeniden bu kurum ve kuruluşlarda çalışmaları durumunda çalıştıkları süre boyunca bu aylıklardan yararlanamayacağının kanunla öngörüldüğü belirtildi.