'Varlık Barışı' Meclis’ten geçti: SGK borçlarında taksit süresi uzatıldı, şartlar belli oldu
Vergi borçlarına yapılacak tecil işlemlerine ilişkin kanun teklifi Meclis'ten yasalaşarak geçti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme ile vergi borçlarında taksitlendirme süresi uzatıldı. Peki kimler borçlarını yapılandırabilecek? Ödemeler ne kadar olacak? İşte detaylar..
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu bulunan vatandaşlar için icra ve mali süreçlerde önemli değişiklikler getiriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yapılandırma kapsamına giren borçlar için başlatılmış icra ve haciz işlemleri durdurulacak.
Peki, yürürlüğe girecek bu yeni takvimden kimler, hangi şartlarla yararlanacak ve masadaki taksit süreleri kaç aya kadar uzatılacak?
Varlık barışı düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeyle SGK borçlarına 72 aya kadar taksit uygulanabilecek. Burada mevcut taksit sayısı 36 ile sınırlı. Yeni kanun bu taksit sayısını artırırken borçların daha uzun vadeye yayılmasını sağlayacak.
DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Düzenleme kamu alacaklarının tahsilinde değişiklik getiriyor. Amme alacakları; devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza, fon payı gibi kamu borçlarını ilgilendirir. Dolayısıyla kamuya (SGK; vergi dairesi, kamu kurumları...) borcu olan herkes kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanabilecek. Özellikle esnafın SGK ve vergi borçları burada ağırlıklı olarak borç yükünü oluşturuyor.