Varlık eşitsizliğinin en çok olduğu ülkeler açıklandı! Listede Türkiye de var... İşte yeri

Global Wealth Report 2025 verileri, ülkeler arasındaki varlık dağılımındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Gini katsayısına göre yapılan sıralamada, servetin en fazla yoğunlaştığı ülkelerle daha dengeli dağılıma sahip olanlar arasındaki fark dikkat çekerken, Türkiye’nin listedeki yeri de netleşti.