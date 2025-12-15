  1. Ekonomim
  4. Varlık eşitsizliğinin en çok olduğu ülkeler açıklandı! Listede Türkiye de var... İşte yeri

Global Wealth Report 2025 verileri, ülkeler arasındaki varlık eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gini puanlarına göre yapılan sıralamada, servetin bazı ülkelerde dar bir kesimde yoğunlaştığı görülürken, Türkiye’nin de yer aldığı liste küresel ölçekteki ekonomik uçurumun boyutunu ortaya koydu.

1. Brezilya: 0.82

2. Rusya: 0.82

3. Güney Afrika: 0.81

