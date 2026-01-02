Varlıklarına göre en büyük 20 merkez bankası açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Küresel ekonominin görünmeyen kuvveti olan merkez bankalarının bilanço büyüklükleri dikkat çekiyor. Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) verilerine göre, 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla total varlıklar bakımından dünyanın en büyük merkez bankaları listelendi.
Ekonomik istikrarın ve para politikasının ana aktörleri olan merkez bankaları, sahip oldukları devasa bilançolarla küresel finansın yönünü belirlerken; BIS’in son verileri, 2025’in üçüncü çeyreğinde varlık büyüklüğü bakımından öne çıkan merkez bankalarını ve bu farkların perde arkasındaki taktiksel tercihleri ortaya koydu.
