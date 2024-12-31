Vatandaşa bal yerine şeker yedirmişler! Bu 11 markadan uzak durun!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren internet sitesinde, belirli ürün kategorilerinde yapılan ihlalleri markalarıyla birlikte paylaşıyor.