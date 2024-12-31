Vatandaşa bal yerine şeker yedirmişler! Bu 11 markadan uzak durun!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. İşte son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan 11 bal markası...
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla taklit ve tağşiş yapılan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren internet sitesinde, belirli ürün kategorilerinde yapılan ihlalleri markalarıyla birlikte paylaşıyor.
“TAKLİT” VE “TAĞŞİŞ” NE ANLAMA GELİYOR?
Bakanlık, gıda güvenliği ihlallerini iki kategoride değerlendiriyor:
Taklit: Gıda ürününün sahip olmadığı özelliklere sahipmiş gibi gösterilmesi.
Tağşiş: Gıda ürününün mevzuata aykırı olarak üretilmesi veya içeriğinde yasaklı maddeler bulunması durumu.
Bu kapsamda, “Arıcılık Ürünleri” kategorisinde yapılan incelemelerde, birçok bal markasının standartlara uymadığı tespit edildi.
LİSTEYE EKLENEN YENİ MARKALAR
18 Aralık 2024 tarihinde listeye eklenen 11 yeni bal markası şunlar:
Gürlevik Erzincan
Bal Cenneti
Abalı
Anzer Balcısı
Otantik
Gayem
Pervari
Mutlukovan
Bal Deposu
Haskaymak
Ecegün