Vatandaşlık maaşı geliyor! Aile bazlı vatandaşlık maaş başvurusu nasıl yapılır, parası ne kadar?
Vatandaşlık maaşı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Önceki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ilk olarak duyurduğu aile bazlı vatandaşlık maaşı hakkında detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu noktada yardımdan yararlanmak isteyenler, "Vatandaşlık maaşı kimler alır, başvuru nasıl yapılır, parası ne kadar" gibi soruları gündeme getiriyor. Peki vatandaşlık maaşı ile destek alanlara verilecek mi? İşte aile bazlı vatandaşlık maaşı hakkında tüm bilinmeyenler ve şartları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dar gelirli ailelere yönelik yardımların artırılmasını istemesinden sonra çalışmalara başlanan vatandaşlık maaşı konusunda artık sona gelindi. Temel ihtiyaç, sosyal refah ve alım gücü gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak aile bazlı vatandaşlık maaşı şartları belirlenecek. Ayrıca vatandaşlık maaşı her evdeki kişi sayısına göre de farklılık gösterecektir. Peki iyi ama vatandaşlık maaşı nedir, aile bazı vatandaşlık maaşına nasıl başvurulur? İşte vatandaşlık parası ve merak edien tüm ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dört gözle beklenen vatandaşlık maaşı hakkında, "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Türkiye'de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Yeni Şafak'ta paylaşılan habere göre, Vatandaşlık maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli bir destek sağlamaktadır. Bu ödeme, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve sosyal refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Vatandaşlık maaşı, hane başına gelire göre belirlenmektedir. Hane geliri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan aileler, vatandaşlık maaşı almaya hak kazanmaktadır. Vatandaşlık maaşı, hanedeki kişi sayısına göre de değişmektedir.
VATANDAŞLIK PARASI NE KADAR?
Çalışmalar henüz devam ediyor ve ihtiyaç sahipleri belirleniyor. İlk etapta bu yardımdan 100 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Ancak hali hazırda aile bazlı vatandaşlık parasının ne kadar olacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.