Vatandaşlık maaşı geliyor! Aile bazlı vatandaşlık maaş başvurusu nasıl yapılır, parası ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dar gelirli ailelere yönelik yardımların artırılmasını istemesinden sonra çalışmalara başlanan vatandaşlık maaşı konusunda artık sona gelindi. Temel ihtiyaç, sosyal refah ve alım gücü gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak aile bazlı vatandaşlık maaşı şartları belirlenecek. Ayrıca vatandaşlık maaşı her evdeki kişi sayısına göre de farklılık gösterecektir. Peki iyi ama vatandaşlık maaşı nedir, aile bazı vatandaşlık maaşına nasıl başvurulur? İşte vatandaşlık parası ve merak edien tüm ayrıntılar...