Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşiyor. Vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunanlar yararlanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek. Peki 'vatandaşlık maaşı' ne zaman verilmeye başlayacak? Başvuru nasıl yapılacak? İşte detaylar...
Yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşıyla ilgili detaylar netleşiyor. Hane geliri 9.358 TL'nin altında olan vatandaşlara 5.615 lira destek ödemesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin kapsamı ve takviminin ne olacağı ortaya çıkıyor.
Çalışmaya göre, vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunanlar faydalanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek.