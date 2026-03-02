  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak?

Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşiyor. Vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunanlar yararlanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek. Peki 'vatandaşlık maaşı' ne zaman verilmeye başlayacak? Başvuru nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak? - Sayfa 1

Yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşıyla ilgili detaylar netleşiyor. Hane geliri 9.358 TL'nin altında olan vatandaşlara 5.615 lira destek ödemesi planlanıyor.

1 | 16
Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak? - Sayfa 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"nin kapsamı ve takviminin ne olacağı ortaya çıkıyor.

2 | 16
Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak? - Sayfa 3

Çalışmaya göre, vatandaşlık maaşından geliri 9 bin 358 TL'nin altında bulunanlar faydalanacak. Destek ödemeleri 5 bin 615 TL'yi geçemeyecek.

3 | 16
Vatandaşlık maaşı için geri sayım: Düşük gelirlilere 5 bin 615 TL destek! Kimler yararlanacak? - Sayfa 4

Hükümet, vatandaşlık maaşını 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyor.

4 | 16