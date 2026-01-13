Vatandaşlık maaşında takvim netleşiyor: Emekliler de yararlanacak mı? Uygulama ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşiyor. Uygulama için haziran ayında düğmeye basılması bekleniyor. Peki uygulama en düşük emekli maaşı alanları da kapsayacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları yeni sistemin çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çalışmalar Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında da gündeme geliyor. Yeni sistemde sosyal yardımlar ele alınıp yeni bir model ortaya konulacak. Mevcut sosyal yardımların yanısıra yoksul ailelere gelir desteği verilecek.
HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın önümüzdeki haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Uygulama daha sonra Türkiye geneline yayılacak.