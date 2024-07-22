Ve beklenen oldu... Egea fiyatları 1 milyon TL'nin altına çekildi; Duyan galerilere akın ediyor

Son zamanlarda en çok talep gören kampalardan biri olan Egea indirim kampanyası, önümüzdeki ayın 2'sine kadar geçerli olcacak. Otomobil tutkunları için bulunmaz bir fırsat olan bu kampanya, Egea modellerinin tüm modellerini kapsıyor. Dolayısıyla farklı bütçelere sahip olan müşteriler en elverişli fiyata yeni ve 0 kilometre Egea sahibi olabilecekler.