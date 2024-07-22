Ve beklenen oldu... Egea fiyatları 1 milyon TL'nin altına çekildi; Duyan galerilere akın ediyor
Fiat, Egea modeli için beklenen kampanyasını duyurdu. Buna göre 245 bin TL'lik indirim uygulandı ve fiyatları 1 milyon liranın altına çekildi. İşte 2024 Fiat Egea fiyat listesi...
Türkiye'nin en çok satışı yapılan otobomili Fiat Egea için bir süredir beklenen indirim sürprizi hayata geçti. Buna göre Egea fiyatları 1 milyon TL'nin altına çekildi. Fiyat listesine göre Fiat Egea, 969.900 TL'den başlıyor. Opsiyonlara göre fiyatlar değişiyor. Peki kampanya sonrasında Fiat Egea 2024 fiyatları ne kadar oldu?
799 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ
Ağustos ayının 2. gününe kadar devam eden kampanya hakkında otomobil.fiat.com.tr'de, "Kampanya kapsamında belirtilen 799.900 TL fiyat, Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP modellerde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekildedir, metalik renk ve ekstra donanımları içermemektedir. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarları araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. Kredi kampanyaları ile birleştirilemez. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Fiat dilediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için size en yakın Fiat Showroom'larına ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer almıştı.
Son zamanlarda en çok talep gören kampalardan biri olan Egea indirim kampanyası, önümüzdeki ayın 2'sine kadar geçerli olcacak. Otomobil tutkunları için bulunmaz bir fırsat olan bu kampanya, Egea modellerinin tüm modellerini kapsıyor. Dolayısıyla farklı bütçelere sahip olan müşteriler en elverişli fiyata yeni ve 0 kilometre Egea sahibi olabilecekler.
Yerli üretim olan Egea, Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenler için mühim olanak sunuyor. Kredi oranları ve enflasyon verileriyle zorlaşan otomobil alım işi, Egea ile yeniden normale dönebilir. Daha erişilebilir bir araç almak isteyenler mutlaka Egea fiyat listesi ve kampanya detaylarını kontrol etmeli.