Ve borsanın devi temettü dağıtacağı tarihi açıkladı! Yatırımcısı dört gözle bekliyor
Borsa İstanbul'un dev şirketlerinden TÜPRAŞ, iki taksit olacak şekilde bu yıl temettü dağıtımına hazırlanıyor. Koç Holding bünyesinde yer alan TÜPRAŞ, temettü kararını ve tarihlerini de tek tek açıkladı. İşte yatırımcısını sevindiren temettü kararının tüm ayrıntıları
Borsa İstanbul’un dev firmalarından TÜPRAŞ, 2026 senesine dair temettü takvimini duyurarak yatırımcıların uzun süredir beklediği belirsizliği ortadan kaldırdı. Koç Holding bünyesinde hizmet veren ve kârlılığıyla her dönem piyasaların odağında yer alan enerji devi, bu sene kârını iki taksit halinde müşterekleriyle paylaşma kararı aldı.
Firma tarafından yapılan açıklama kapsamında toplam 14,55 TL temettü dağıtılacak ve ödemeler 16 Mart ile 30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Özellikle yüksek temettü verimi arayan yatırımcılar için TÜPRAŞ’ın bu kararı, hisseye olan ilgiyi yeniden artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Son dönemde bilanço performansı, rafineri marjları ve güçlü nakit akışıyla dikkat çeken şirketin temettü politikasını sürdürmesi, uzun vadeli yatırımcı güvenini pekiştiren bir adım olarak görülüyor.