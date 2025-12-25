Ve İşte 2025'in en çok kazandıran yatırım aracı; Gram altın ve BİST bekleyenler ters köşe oldu

2025’in tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların yakından takip ettiği getiri tablosu netleşti. Döviz, borsa ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarının performansları karşılaştırılırken, yılın en dikkat çekici yükselişi gümüşte yaşandı. Yıl boyunca sergilediği güçlü performansla rakiplerini geride bırakan gümüş, 2025’in en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.