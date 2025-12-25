Ve İşte 2025'in en çok kazandıran yatırım aracı; Gram altın ve BİST bekleyenler ters köşe oldu
2025 yılı biterken yatırım araçlarının senelik kazançları da gün yüzüne çıktı. Enflasyon ve küresel belirsizliklerin gölgesinde geçen yılda, yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan araç gümüş oldu.
2025’in tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların yakından takip ettiği getiri tablosu netleşti. Döviz, borsa ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarının performansları karşılaştırılırken, yılın en dikkat çekici yükselişi gümüşte yaşandı. Yıl boyunca sergilediği güçlü performansla rakiplerini geride bırakan gümüş, 2025’in en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı.
