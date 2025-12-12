Ve işte J.P. Morgan'ın 2026 hedef fiyatları! BİM, THYAO, TOASO, ARCLK, KCHOL, CCOLA beklentisi
J.P. Morgan, dev şirketler için 2026 hedef fiyatlarını açıklayarak yatırımcıların odağını tekrardan Borsa İstanbul’a çevirdi.
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından J.P. Morgan, Migros’tan BİM’e, THY’den Koç Holding’e kadar Borsa İstanbul’un lokomotif şirketleri için yeni dönem fiyat beklentilerini paylaştı. 2026 vizyonuna ışık tutan bu tahminler, güçlü bilanço potansiyeli ve sektör dinamikleriyle birleşerek yatırımcıların merakını artırıyor.
