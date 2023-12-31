Venedik turist gruplarına yasaklama getiriyor
Venedik hoparlör kullanımı ve 25’ten fazla kişiden oluşan turist gruplarına yasaklama getiriyor. Amaç İtalyan şehrini kitle turizmin etkisinden korumak.
Şehir yönetiminden yapılan açıklamaya göre; turistlere yönelik yeni kurallar haziran ayı itibarıyla devreye girecek.
Hoparlör kullanımının “karmaşa ve rahatsızlık” yarattığı için yasaklandığı belirtildi.
Venedik Avrupa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri ve aşırı turizm yaygın biçimde bu kanal şehri için ‘ivedi bir mesele’ olarak görülüyor.
Venedik yönetimi eylül ayında, günlük ziyaretçiler için 5 Euro (yaklaşık 160 lira) ücret alınmasını onaylamıştı.
Kentin güvenliğinden sorumlu yetkili Elisabetta Pesce, son politikaların "tarihi merkezde organize olan grupların yönetimini iyileştirmeyi amaçladığını" söyledi.
İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü’ne göre şehir sadece 7,6 kilometre kare büyüklüğünde ancak 2019 yılında yaklaşık 13 milyon turisti ağırladı. Ziyaretçi sayısının gelecek yıllarda salgın öncesi seviyeleri aşması bekleniyor.