Venedik turist gruplarına yasaklama getiriyor

Venedik Avrupa’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri ve aşırı turizm yaygın biçimde bu kanal şehri için ‘ivedi bir mesele’ olarak görülüyor.

Venedik yönetimi eylül ayında, günlük ziyaretçiler için 5 Euro (yaklaşık 160 lira) ücret alınmasını onaylamıştı.