Vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! Yeniden değerleme oranı belli olacak!
2027'de uygulanacak yeniden değerleme oranının netleşmesine yaklaşık bir ay kaldı. 2026 yılı için yeniden değerleme oranı %25,49 olarak açıklanmıştı.
Yeniden değerleme oranı ve ekim enflasyon beklentileri
Her yıl olduğu gibi ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş olacak. Ekim ayı verilerine sadece bir ay kaldı ve merakla bekleniyor.
2026 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanmıştı. Bu yıl için de eylül ayında oran yüzde 27,81 oldu. Ekim ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte yeniden değerleme oranı belli olacak.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
Yeniden değerleme oranının vergiler ve harçlar üzerindeki etkisi ne olacak?
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla devreye girecek.