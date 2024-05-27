Vergi ihbar ikramiyesi nasıl alınır? Aynı konuyu birden fazla kişi ihbar ederse ne olacak?
Vergi ihbar ikramiyesi alabilmek için belli şartları yerine getirmeniz gerekir.Prof. Dr. Batı, 2023 yılında ihbarda bulunan sadece 176 kişiye ihbar ikramiyesi yapıldığını açıkladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı geçen hafta vergi ihbarı için sosyal medya kanallarını devreye aldı. Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.
Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelişmeyi "İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek" ifadeleriyle sosyal medyada duyurdu.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Batı, vergi ihbarı ve ikramiye konusunda merak edilen her soruya yanıt verdi.