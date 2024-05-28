Hükümet düğmeye bastı: Muafiyetler kaldırılıyor, gayrimenkul vergisi artıyor

DEVLET 2 TRİLYONLUK GELİRDEN VAZGEÇİYOR

Vergiden muaf olan faaliyetlere her seferinde yenileri eklendiği için, istisna, muafiyet ve vergi indirimlerinin kapsamı da giderek genişledi. Örneğin, kurumlar vergisinden istisna tutulan 30 civarında kazanç alanı bulunuyor. Ayrıca, KDV Kanununda, sadece bazı mal ve hizmetlerin teslimi, bazı taşımacılık faaliyetleri, kültür ve eğitim amaçlı faaliyetler ile konut alım-satımında uygulanan onlarca istisna, muafiyet veya indirime yer veriliyor. Bazı vergi uzmanlarına göre, bu muafiyet ve indirimler nedeniyle devlet 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor.