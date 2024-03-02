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Veriler açıklandı: En çok ihracat yapan sektörler belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, şubat ayında en fazla ihracat yapan sektör 3,1 milyar dolarla otomotiv oldu. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Veriler açıklandı: En çok ihracat yapan sektörler belli oldu - Sayfa 1

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat ayı ihracat verilerini açıkladı.

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Veriler açıklandı: En çok ihracat yapan sektörler belli oldu - Sayfa 2

Verilere göre, şubatta 3,1 milyar dolarla otomotiv en çok ihracat yapan endüstri oldu.

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Veriler açıklandı: En çok ihracat yapan sektörler belli oldu - Sayfa 3

Şubat ayında 2,6 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı.

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Veriler açıklandı: En çok ihracat yapan sektörler belli oldu - Sayfa 4

hazır giyim ve konfeksiyon ise 1,5 milyar dolarlık ihracatla 3. sırayı elde etti.

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