Verimlilikte artış KOBİ’lere rekabet gücü sağlayacak
Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,6’sını oluşturan KOBİ'ler, üretimden ihracata, istihdamdan katma değere kadar ekonominin en güçlü aktörleri konumundalar. Yaklaşık 4 milyon işletme ve milyonlarca çalışana çatı oluşturan küçük ve orta boy işletmeler, sosyal yapıyı da en çok kapsayan kesimi oluşturuyor.
Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,6’sını oluşturan küçük ve orta boy işletmeler, istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini, ihracatın üçte birini ve üretimin önemli bölümünü sırtlıyor. Ekonominin omurgası olarak görülen KOBİ'ler, büyüme ve kalkınmanın da en kritik aktörleri arasında.
Bugün ekonominin attığı her güçlü adımın arkasında, Anadolu'nun dört bir yanında üretmeye devam eden milyonlarca küçük ve orta ölçekli işletmenin emeği var.
Ekonominin omurgası olarak görülen KOBİ'ler, büyüme ve kalkınmanın da en kritik aktörleri arasında. Her yıl 27 Haziran'da kutlanan Dünya KOBİ Günü, ekonomilerin görünmeyen kahramanları olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.