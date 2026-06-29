Verimlilikte artış KOBİ’lere rekabet gücü sağlayacak

Ekonominin omurgası olarak görülen KOBİ'ler, büyüme ve kalkınmanın da en kritik aktörleri arasında. Her yıl 27 Haziran'da kutlanan Dünya KOBİ Günü, ekonomilerin görünmeyen kahramanları olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.