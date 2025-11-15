VİOP’ta Dolar/TL sözleşmeleriyle yatırımcılar kur riskini yönetiyor

Vadeli işlemler piyasasında doların yükselen rolü

Finansal piyasalarda son yıllarda artan oynaklık, yatırımcıların risk yönetimine olan ilgisini artırdı. Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), bu ihtiyaca yanıt veren en önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Dolar/TL vadeli işlem sözleşmeleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Bu sözleşmeler, belirli bir tarihte belirli bir kurdan dolar alım veya satım yükümlülüğü doğuruyor. Yatırımcılar böylece gelecekteki kur değişimlerinden korunabiliyor ya da bu hareketlerden kazanç sağlamayı hedefliyor. Uzmanlara göre, VİOP döviz piyasasının tamamlayıcı unsuru haline geldi. İşlem hacimlerinin artması, yatırımcıların türev ürünlere olan güveninin de güçlendiğini gösteriyor.