Virman ve havale: Bankacılık işlemlerinde kafa karıştıran iki terim açıklığa kavuşuyor

Havale: Başka bir kişiye yapılan transfer

Havale ise, bir kişinin aynı bankadaki başka bir kişinin hesabına para transfer etmesi işlemidir. Temel ayrım, gönderici ve alıcının hesaplarının aynı bankada olmasıdır. Örneğin, siz X hesabınızdan, bir arkadaşınızın yine X Bankası’ndaki hesabına para gönderiyorsanız, bu bir havale işlemidir. Havale, bankalar arası değil, banka içi bir transfer olduğu için EFT’ye (Elektronik Fon Transferi) göre çok daha hızlıdır ve genellikle anında alıcının hesabına geçer.