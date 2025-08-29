  1. Ekonomim
  4. Warren Buffett dünyanın en zengin insanlarından biri gibi para harcamadı

Warren Buffett'ın alışılmadık milyarder yaşam tarzı, günlük McDonald's ziyaretleri, 1921'den kalma evi ve bir zamanlar "Savunulamaz" lakaplı bir jetten oluşuyordu.

Mütevazı bir yaşam tarzı

Kongre üyesi ve yatırımcı Howard Buffett'ın oğlu olan genç Buffett, tahmini 145 milyar dolarlık servetini holding şirketi Berkshire Hathaway aracılığıyla biriktirdi. Ancak, diğer milyarderlerle karşılaştırıldığında, Buffett'ın nispeten mütevazı bir yaşam tarzına sahip olduğu söyleniyor.

Omaha Kahini'nin malikaneleri yok

Devasa malikaneler satın almak ve sık sık Michelin yıldızlı restoranlarda yemek yemek yerine, Omaha Kahini nispeten daha sakin bir yaşam tarzını tercih ederek, diğerleri gibi olmadığını gösteriyor.

Statü sembolleri

Berkshire Hathaway'in başkanı günde beş kola içmeyi seviyor, briç oynuyor ve 20 dolarlık bir Samsung kapaklı telefon kullanıyor.

Diğer milyarderlerin sahip olduğu bazı statü sembollerinden hoşlanmıyor. Buffett'ı Jeff Bezos gibi Venedik'te abartılı bir düğün yaparken veya Mark Zuckerberg gibi yerel muhalefete rağmen Hawaii'de arazi satın alırken göremezsiniz.

