Warren Buffett dünyanın en zengin insanlarından biri gibi para harcamadı
Warren Buffett'ın alışılmadık milyarder yaşam tarzı, günlük McDonald's ziyaretleri, 1921'den kalma evi ve bir zamanlar "Savunulamaz" lakaplı bir jetten oluşuyordu.
Mütevazı bir yaşam tarzı
Kongre üyesi ve yatırımcı Howard Buffett'ın oğlu olan genç Buffett, tahmini 145 milyar dolarlık servetini holding şirketi Berkshire Hathaway aracılığıyla biriktirdi. Ancak, diğer milyarderlerle karşılaştırıldığında, Buffett'ın nispeten mütevazı bir yaşam tarzına sahip olduğu söyleniyor.
Omaha Kahini'nin malikaneleri yok
Devasa malikaneler satın almak ve sık sık Michelin yıldızlı restoranlarda yemek yemek yerine, Omaha Kahini nispeten daha sakin bir yaşam tarzını tercih ederek, diğerleri gibi olmadığını gösteriyor.
Statü sembolleri
Berkshire Hathaway'in başkanı günde beş kola içmeyi seviyor, briç oynuyor ve 20 dolarlık bir Samsung kapaklı telefon kullanıyor.