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Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART)

Watsons’ta, makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 16 Mart tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Watsons indirimli ürünler…

Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART) - Sayfa 1

THE PUREST SOLUTIONS GÜNLÜK NEMLENDİRİCİ BAKIM KREMİ 50 ML

Fiyat: 199,90 TL

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Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART) - Sayfa 2

GARNIER MICELLAR KUSURSUZ MAKYAJ TEMİZLEME SUYU 400 ML

Fiyat: 139,90 TL

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Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART) - Sayfa 3

MAYBELLINE INSTANT ANGI-AGE ERASER EYE LIGHT

Fiyat: 379,90 TL

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Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART) - Sayfa 4

MAYBELLINE TEDDY TINT NO:15

Fiyat: 449,90 TL

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