Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART)
Watsons’ta makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde bahar indirimleri (SON TARİH 16 MART)
Watsons’ta, makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 16 Mart tarihine kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Watsons indirimli ürünler…
THE PUREST SOLUTIONS GÜNLÜK NEMLENDİRİCİ BAKIM KREMİ 50 ML
Fiyat: 199,90 TL
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GARNIER MICELLAR KUSURSUZ MAKYAJ TEMİZLEME SUYU 400 ML
Fiyat: 139,90 TL
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MAYBELLINE INSTANT ANGI-AGE ERASER EYE LIGHT
Fiyat: 379,90 TL
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MAYBELLINE TEDDY TINT NO:15
Fiyat: 449,90 TL
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