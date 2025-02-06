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Watsons'ta, Watsons Club'a özel yıldızlı ürünler (WATSONS SON İNDİRİM TARİHİ 23 ŞUBAT)

Watsons’ta, Watsons Club'a özel makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 23 Şubat’a kadar geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, Watsons Club'a özel makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde geçerli indirimler…

Watsons'ta, Watsons Club'a özel yıldızlı ürünler (WATSONS SON İNDİRİM TARİHİ 23 ŞUBAT) - Sayfa 1

WATSONS CLUB ÖZEL FIRSATLAR

PURE BEAUTY BB KREM SPF50 ÇEŞİTLERİ 30 ML

Raf fiyatı: 649,90 TL

50 TL alışverişte Watsons Club'a özel indirim: 329,90 TL

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Watsons'ta, Watsons Club'a özel yıldızlı ürünler (WATSONS SON İNDİRİM TARİHİ 23 ŞUBAT) - Sayfa 2

L'OREAL PARİS TELESCOPIC GOLD MASKARA

Raf fiyatı: 819,90 TL

50 TL alışverişte Watsons Club'a özel indirim: 399,90 TL

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Watsons'ta, Watsons Club'a özel yıldızlı ürünler (WATSONS SON İNDİRİM TARİHİ 23 ŞUBAT) - Sayfa 3

NIVEA VISAGE MICELLAR MAKYAJ TEMİZLEME SUYU ÇEŞİTLERİ 400 ML

Raf fiyatı: 299,90 TL

Watsons Club'a özel indirim: 99,95 TL

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Watsons'ta, Watsons Club'a özel yıldızlı ürünler (WATSONS SON İNDİRİM TARİHİ 23 ŞUBAT) - Sayfa 4

RIMMEL LONDON PROVOCALIPS LİKİT RUJ ÇEŞİTLERİ

Raf fiyatı: 549,90 TL

Watsons Club'a özel indirim: 249,90 TL

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