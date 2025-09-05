Yabancı alım satımları borsayı nasıl etkiler?

2-) Küresel ekonominin belirleyici gücü

Yabancı alım satımlarını yönlendiren en kritik faktörlerden biri küresel piyasalardaki gelişmeler. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi küresel aktörlerin faiz kararları, gelişmekte olan piyasalara sermaye giriş çıkışlarını belirliyor. Faizlerin yükseldiği dönemlerde yabancı yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor ve Borsa İstanbul’dan çıkış yapıyor. Buna karşın faizlerin düştüğü, risk iştahının arttığı dönemlerde ise gelişmekte olan ülke borsalarına girişler hızlanıyor ve bu durum endekste yukarı yönlü hareketi destekliyor.