Yabancı en çok hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı?

Borsa İstanbul, Şubat ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar geçen ay 54 milyar 362 milyon 614 bin 301 dolar tutarında alım yaparken, 53 milyar 498 milyon 276 bin 653 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Şubat ayı toplam işlem hacmi 107 milyar 860 milyon 890 bin 954 dolar olmuş oldu.

Böylece, şubat ayında yabancılar nette 864 milyon 337 bin 648 dolar alım gerçekleştirmiş oldu.