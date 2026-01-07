  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi

Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi

Tefas, fonbul tarafından açıklanan verilere göre , küresel piyasalarda esen rüzgarı arkasına alan yabancı fonlarda yıllık performanslar göz kamaştırıyor. Dolar bazlı getiri potansiyelini portföyüne eklemek ve küresel devlere ortak olmak isteyenler için harika bir tablo var karşımızda.

Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi - Sayfa 1

TEFAS ve Fonbul tarafından paylaşılan güncel veriler, yabancı fonlarda yıllık getirilerin ulaştığı seviyeleri gözler önüne serdi. Küresel piyasalardaki güçlü seyri fırsata çeviren bazı fonlar, yatırımcısına dikkat çekici kazançlar sağlarken, yüzde 75,63’lük getiriyle zirveye yerleşen fon performansıyla rakiplerini geride bıraktı. İşte yabancı fonlarda öne çıkan yıllık getiriler ve detaylar…

1 | 18
Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi - Sayfa 2

16. ZSF 29,24%

2 | 18
Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi - Sayfa 3

15. ARE 29,69%

3 | 18
Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi - Sayfa 4

14. TFF 33,17%

4 | 18