Yabancı fonlarda yıllık getiriler belli oldu! Yüzde 75,63'lük getirisiyle zirveden kimse düşüremedi
Tefas, fonbul tarafından açıklanan verilere göre , küresel piyasalarda esen rüzgarı arkasına alan yabancı fonlarda yıllık performanslar göz kamaştırıyor. Dolar bazlı getiri potansiyelini portföyüne eklemek ve küresel devlere ortak olmak isteyenler için harika bir tablo var karşımızda.
TEFAS ve Fonbul tarafından paylaşılan güncel veriler, yabancı fonlarda yıllık getirilerin ulaştığı seviyeleri gözler önüne serdi. Küresel piyasalardaki güçlü seyri fırsata çeviren bazı fonlar, yatırımcısına dikkat çekici kazançlar sağlarken, yüzde 75,63’lük getiriyle zirveye yerleşen fon performansıyla rakiplerini geride bıraktı. İşte yabancı fonlarda öne çıkan yıllık getiriler ve detaylar…