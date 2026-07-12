Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu
Yabancı yatırımcılar haziran ayında Borsa İstanbul’da sınırlı satıcı görünüm sergilerken, en fazla alımı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde gerçekleştirdi. Ay içerisinde en yüksek net yabancı alımı THYAO hissesinde gerçekleşirken, en yüksek net satış Aselsan (ASELS) hissesinde görüldü.
Borsa İstanbul verilerine göre, yabancı yatırımcılar Haziran ayında THYAO hissesinde 2 milyar 502,6 milyon dolar alış, 2 milyar 356,5 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Böylece hissede 146,2 milyon dolar net yabancı alımı oluştu.
Matriks Haber'in analizine göre, Akbank (AKBNK) hisselerinde 2 milyar 226,6 milyon dolarlık alışa karşılık 2 milyar 142,1 milyon dolarlık satış yapılırken, 84,5 milyon dolar net alım gerçekleşti. Margün Enerji (MAGEN) hisselerinde ise 62,2 milyon dolar net yabancı alımı kaydedildi.
En çok net alım yapılan ilk 10 hisse
Haziran ayında yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse THYAO oldu. Onu AKBNK ve MAGEN izledi.