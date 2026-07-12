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  4. Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu

Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu

Yabancı yatırımcılar haziran ayında Borsa İstanbul’da sınırlı satıcı görünüm sergilerken, en fazla alımı Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde gerçekleştirdi. Ay içerisinde en yüksek net yabancı alımı THYAO hissesinde gerçekleşirken, en yüksek net satış Aselsan (ASELS) hissesinde görüldü.

Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu - Sayfa 1

Borsa İstanbul verilerine göre, yabancı yatırımcılar Haziran ayında THYAO hissesinde 2 milyar 502,6 milyon dolar alış, 2 milyar 356,5 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Böylece hissede 146,2 milyon dolar net yabancı alımı oluştu.

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Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu - Sayfa 2

Matriks Haber'in analizine göre, Akbank (AKBNK) hisselerinde 2 milyar 226,6 milyon dolarlık alışa karşılık 2 milyar 142,1 milyon dolarlık satış yapılırken, 84,5 milyon dolar net alım gerçekleşti. Margün Enerji (MAGEN) hisselerinde ise 62,2 milyon dolar net yabancı alımı kaydedildi.

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Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu - Sayfa 3

En çok net alım yapılan ilk 10 hisse

Haziran ayında yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse THYAO oldu. Onu AKBNK ve MAGEN izledi.

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Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu - Sayfa 4

Türkiye İş Bankası (ISCTR) hisselerinde 54,6 milyon dolar, Europower Enerji (EUPWR) hisselerinde 48,6 milyon dolar net yabancı alımı gerçekleşirken, BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hisselerinde net alım 44,1 milyon dolar oldu.

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