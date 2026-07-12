Yabancı hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? İşte haziranın bilançosu

Matriks Haber'in analizine göre, Akbank (AKBNK) hisselerinde 2 milyar 226,6 milyon dolarlık alışa karşılık 2 milyar 142,1 milyon dolarlık satış yapılırken, 84,5 milyon dolar net alım gerçekleşti. Margün Enerji (MAGEN) hisselerinde ise 62,2 milyon dolar net yabancı alımı kaydedildi.