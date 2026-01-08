Yabancı yatırımcı Aralık'ta 159,6 milyon dolarlık THY sattı, 225 milyon doları bu hisseye yatırdı

Borsa İstanbul’da Aralık 2025 hareketleri, yabancı yatırımcıların opsiyonlarındaki keskin değişimi gün yüzüne çıkardı. Datalara göre yabancılar, ay boyunca 159,6 milyon dolarlık THYAO satışı gerçekleştirirken, en güçlü alımı 225,6 milyon dolarla Akbank hisselerinde yaptı. ASELS, EREGL ve Tüpraş gibi hisselere yönelik yüksek tutarlı girişler ise yabancı ilgisinin sanayi ve banka ağırlıklı seyrettiğini gösterdi.