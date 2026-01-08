Yabancı yatırımcı Aralık'ta 159,6 milyon dolarlık THY sattı, 225 milyon doları bu hisseye yatırdı
Yabancı yatırımcı Aralık 2025’te Borsa İstanbul’da hedefini tekrardan belirledi. Türk Hava Yolları hisselerinde kuvvetli satış yapan yabancılar, bankacılık ve savunma sanayi hisselerine yönelerek dikkat çekici bir portföy değişimine gitti.
Borsa İstanbul’da Aralık 2025 hareketleri, yabancı yatırımcıların opsiyonlarındaki keskin değişimi gün yüzüne çıkardı. Datalara göre yabancılar, ay boyunca 159,6 milyon dolarlık THYAO satışı gerçekleştirirken, en güçlü alımı 225,6 milyon dolarla Akbank hisselerinde yaptı. ASELS, EREGL ve Tüpraş gibi hisselere yönelik yüksek tutarlı girişler ise yabancı ilgisinin sanayi ve banka ağırlıklı seyrettiğini gösterdi.