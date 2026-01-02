  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Yabancı yatırımcı oranı artan ve düşen 10 hisse; Yerli yatırımcı gözünü bu hisselere çeviriyor

Yabancı yatırımcı oranı artan ve düşen 10 hisse; Yerli yatırımcı gözünü bu hisselere çeviriyor

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı oranı sürekli artan ve düşen 10 hisse netleşti. Yerli yatırımcı da yönünü bu hisselere çeviriyor.

Yabancı yatırımcı oranı artan ve düşen 10 hisse; Yerli yatırımcı gözünü bu hisselere çeviriyor - Sayfa 1

2026 yılının ilk işlem günü olan 2 Ocak Cuma’ya ilişkin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. “Günlük Yabancı Oranları” raporu yayımlandı.

1 | 14
Yabancı yatırımcı oranı artan ve düşen 10 hisse; Yerli yatırımcı gözünü bu hisselere çeviriyor - Sayfa 2

Raporda, yabancı yatırımcı payı günlük bazda artan hisselerin yanı sıra, yabancı oranı son günlerde sürekli artış gösteren ve düzenli düşüş yaşayan hisselere de yer verildi.

2 | 14
Yabancı yatırımcı oranı artan ve düşen 10 hisse; Yerli yatırımcı gözünü bu hisselere çeviriyor - Sayfa 3

Bülten, yabancı ilgisindeki değişimi yakından izlemek isteyen yatırımcılara önemli veriler sunarken, piyasadaki yön arayışına dair dikkat çekici sinyaller verdi.

3 | 14
Yabancı yatırımcı oranı artan ve düşen 10 hisse; Yerli yatırımcı gözünü bu hisselere çeviriyor - Sayfa 4
İş Yatırım Araştırma tarafından paylaşılan yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği hisseler şöyle:
4 | 14