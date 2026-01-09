Yabancı yatırımcıdan 7 yıl sonra borsada ilk! İşte en çok alım yaptığı hisseler
Yabancı yatırımcı, aralık ayında borsada alım tarafında yer alırken; 2025 yılında, 7 yıl aranın ardından yabancı işlemlerinde ilk kez net giriş gözlendi. Yabancının en çok alım yaptığı hisseler de belli oldu.
Aralık ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da alım eğilimi sergiledi. Ay boyunca yabancıların toplam net alımı 996 milyon dolar olurken, bu görünüm hisse bazında da belirgin bir ayrışmaya sahne oldu. 2025 yılı, 7 yıl aradan sonra yabancı işlemlerinde ilk kez net giriş gözlenen yıl oldu.
En çok net alım yapılan ilk 10 hisse
Aralıkta yabancı yatırımcıların en güçlü ilgi gösterdiği hisse Akbank (AKBNK) oldu.
En çok net alım yapılan hisseler listesinde Aselsan (ASELS) ikinci, Erdemir (EREGL) ise üçüncü sırada yer aldı.