Yabancı yatırımcıdan 7 yıl sonra borsada ilk! İşte en çok alım yaptığı hisseler

Aralık ayında yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da alım eğilimi sergiledi. Ay boyunca yabancıların toplam net alımı 996 milyon dolar olurken, bu görünüm hisse bazında da belirgin bir ayrışmaya sahne oldu. 2025 yılı, 7 yıl aradan sonra yabancı işlemlerinde ilk kez net giriş gözlenen yıl oldu.