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  4. Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım

Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım

Ocak ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların en fazla alım-satım yaptığı hisseler belli oldu.

Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım - Sayfa 1

Yabancı yatırımcılar, ocak ayında Borsa İstanbul’da 27,40 milyar dolarlık alış ve 27,15 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıları ocak ayında borsada net 253,26 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

İşte yabancıların Ocak'ta en çok satım yaptığı hisseler...

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Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım - Sayfa 2

Yapı Kredi: -18,86 milyon dolar

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Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım - Sayfa 3

Ford: -20,43 milyon dolar

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Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım - Sayfa 4

Tüpraş: -21,9 milyon dolar

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