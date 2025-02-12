Yabancı yatırımcılar bakın en çok hangi hisselerde alım-satım yaptı! 266,5 milyar dolarlık net alım

Yabancı yatırımcılar, ocak ayında Borsa İstanbul’da 27,40 milyar dolarlık alış ve 27,15 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıları ocak ayında borsada net 253,26 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

İşte yabancıların Ocak'ta en çok satım yaptığı hisseler...