Yabancı yatırımcının ağustos bilançosu netleşti! İşte en çok alınan ve satılan hisseler!

Ağustos ayında yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ve en çok çıkış yaptığı ilk 10 hisse senedi şu şekilde sıralandı:

En çok net alış yapılan ilk 10 hisse

TÜPRAŞ (TUPRS): 281,0 milyon dolar

Aselsan (ASELS): 217,5 milyon dolar