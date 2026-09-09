Yabancı yatırımcının ağustos bilançosu netleşti! İşte en çok alınan ve satılan hisseler!
Borsa İstanbul’da Ağustos ayına ilişkin yabancı yatırımcı verileri açıklandı. Geçen ay nette 273,5 milyon dolarlık alım gerçekleştiren yabancıların en çok tercih ettiği hisse TUPRS olurken, listenin başında yer alan diğer hisse ise OZATD oldu.
Borsa İstanbul, Ağustos ayına ilişkin yabancı banka, aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlem verilerini açıkladı.
Verilere göre yabancı yatırımcılar, Ağustos ayında pay piyasasında 49 milyar 90 milyon 264 bin 245 dolar tutarında alım yaparken, 48 milyar 816 milyon 751 bin 284 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Toplam işlem hacminin 97 milyar 907 milyon 15 bin 529 dolar olduğu Ağustos ayında, yabancı yatırımcılar nette 273 milyon 512 bin 961 dolarlık alım imza attı.
Ağustos ayında yabancı yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ve en çok çıkış yaptığı ilk 10 hisse senedi şu şekilde sıralandı:
En çok net alış yapılan ilk 10 hisse
TÜPRAŞ (TUPRS): 281,0 milyon dolar
Aselsan (ASELS): 217,5 milyon dolar