Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul karnesi: Ne aldılar, ne sattılar?
Yabancı yatırımcılar temmuz ayında en güçlü net alımı Tüpraş'ta gerçekleştirirken, en yüksek net satış Yapı Kredi'de kaydedildi.
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Borsa İstanbul'da yabancıların temuz ayındaki tercihleri belli oldu. Yabancılar geçen ay 292,1 milyon dolarla en çok Tüpraş alırken, 311,4 milyon dolarla en çok Yapı Kredi sattı.
Yabancıların en çok aldığı hisseler...
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