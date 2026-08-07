Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul karnesi: Ne aldılar, ne sattılar?

Borsa İstanbul'da yabancıların temuz ayındaki tercihleri belli oldu. Yabancılar geçen ay 292,1 milyon dolarla en çok Tüpraş alırken, 311,4 milyon dolarla en çok Yapı Kredi sattı.

Yabancıların en çok aldığı hisseler...