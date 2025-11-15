  1. Ekonomim
  4. Yabancılar 17 binin üzerinde konut aldı! İşte yabancıların yatırım için yöneldiği 10 il

Yabancılara yılın ilk 10 ayında Türkiye'de toplam 17 bin 50 konut satın aldı. Peki yabancılar yatırım için hangi illeri tercih etti. İşte en çok yabancıya satış yapılan 10 kent...

Türkiye genelinde konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalırken, önceki aya göre yüzde 9 artışla 164 bin 306 oldu. 

Konut satışlarında böylece yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. 10 aylık dönemde satışlar yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

Bu dönemdeki konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlarda gerileme görüldü.

Yabancılara geçen yılın 10 ayında 19 bin 212 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50 satış gerçekleştirildi.

