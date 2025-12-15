Yabancılar bu hisseleri radarına aldı: İşte kasım ayında en çok alım-satım yapılan hisseler...

Kasım ayına ait Borsa İstanbul işlem verileri belli oldy. Yabancı yatırımcılar, bu dönemde toplam 34,37 milyar dolarlık alım yapmasına karşın, 34,13 milyar dolarlık da satış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemler sonucunda, yabancı yatırımcılar kasım ayını Borsa İstanbul'da 96,14 milyon dolarlık net satışla kapattı.

İşte yabancı yatırımcıların en fazla satım yaptığı hisseler...