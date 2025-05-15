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  4. Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar

Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar

Borsa İstanbul verilerine göre 2025’in ilk dört ayında yabancı yatırımcıların her ay düzenli net alım yaptığı 24 hisse senedi belli oldu.

Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar - Sayfa 1

Borsada yabancı payı her geçen gün düşerken BIST tarafından açıklanan yabancı işlemleri raporuna göre bazı hisselerde yabancı takaslarında her ay net alım pozisyonunda kapanan hisseler değerlendirmeye alındı. CNBC-e'nin haberine göre sıralama en çok nominal alım yapılan hisse en başta olacak şekilde yapıldı.  Haberin en altında ise toplamda Ocak-Nisan 2025'te en çok net yabancı alımı olan hisselere ilişkin tabloya da yer verildi.

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Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar - Sayfa 2

ASELSAN

Ocak 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 12,589
Şubat 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 34,160
Mart 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 68,501
Nisan 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 47,587

Ocak-Nisan 2025 Toplam Net Yabancı Alımı (Nominal Bin TL): 162,836

Fiili dolaşımdaki hisse sayısı (Bin Adet): 1,176,085
Yabancı alımlarının fiili dolaşımdaki hisseye oranı (%): 13.85
Yabancı alımlarının ödenmiş sermayeye oranı (%): 3.57

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Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar - Sayfa 3

OYAK ÇİMENTO

Ocak 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 38,937
Şubat 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 35,504
Mart 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 53,894
Nisan 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 229

Ocak-Nisan 2025 Toplam Net Yabancı Alımı (Nominal Bin TL): 128,565

Fiili dolaşımdaki hisse sayısı (Bin Adet): 968,597
Yabancı alımlarının fiili dolaşımdaki hisseye oranı (%): 13.27
Yabancı alımlarının ödenmiş sermayeye oranı (%): 2.64

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Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar - Sayfa 4

TUKAŞ
Ocak 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 4,355
Şubat 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 8,431
Mart 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 17,742
Nisan 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 45,079

Ocak-Nisan 2025 Toplam Net Yabancı Alımı (Nominal Bin TL): 75,608

Fiili dolaşımdaki hisse sayısı (Bin Adet): 1,833,433
Yabancı alımlarının fiili dolaşımdaki hisseye oranı (%): 4.12
Yabancı alımlarının ödenmiş sermayeye oranı (%): 1.68

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