Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar

Borsada yabancı payı her geçen gün düşerken BIST tarafından açıklanan yabancı işlemleri raporuna göre bazı hisselerde yabancı takaslarında her ay net alım pozisyonunda kapanan hisseler değerlendirmeye alındı. CNBC-e'nin haberine göre sıralama en çok nominal alım yapılan hisse en başta olacak şekilde yapıldı. Haberin en altında ise toplamda Ocak-Nisan 2025'te en çok net yabancı alımı olan hisselere ilişkin tabloya da yer verildi.