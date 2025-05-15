Yabancıların radarındaki 24 hisse belli oldu! Ocak'tan Nisan'a her ay net alım yaptılar
Borsa İstanbul verilerine göre 2025’in ilk dört ayında yabancı yatırımcıların her ay düzenli net alım yaptığı 24 hisse senedi belli oldu.
Borsada yabancı payı her geçen gün düşerken BIST tarafından açıklanan yabancı işlemleri raporuna göre bazı hisselerde yabancı takaslarında her ay net alım pozisyonunda kapanan hisseler değerlendirmeye alındı. CNBC-e'nin haberine göre sıralama en çok nominal alım yapılan hisse en başta olacak şekilde yapıldı. Haberin en altında ise toplamda Ocak-Nisan 2025'te en çok net yabancı alımı olan hisselere ilişkin tabloya da yer verildi.
ASELSAN
Ocak 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 12,589
Şubat 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 34,160
Mart 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 68,501
Nisan 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 47,587
Ocak-Nisan 2025 Toplam Net Yabancı Alımı (Nominal Bin TL): 162,836
Fiili dolaşımdaki hisse sayısı (Bin Adet): 1,176,085
Yabancı alımlarının fiili dolaşımdaki hisseye oranı (%): 13.85
Yabancı alımlarının ödenmiş sermayeye oranı (%): 3.57
OYAK ÇİMENTO
Ocak 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 38,937
Şubat 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 35,504
Mart 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 53,894
Nisan 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 229
Ocak-Nisan 2025 Toplam Net Yabancı Alımı (Nominal Bin TL): 128,565
Fiili dolaşımdaki hisse sayısı (Bin Adet): 968,597
Yabancı alımlarının fiili dolaşımdaki hisseye oranı (%): 13.27
Yabancı alımlarının ödenmiş sermayeye oranı (%): 2.64
TUKAŞ
Ocak 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 4,355
Şubat 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 8,431
Mart 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 17,742
Nisan 2025 net yabancı alımı (Nominal Bin TL): 45,079
Ocak-Nisan 2025 Toplam Net Yabancı Alımı (Nominal Bin TL): 75,608
Fiili dolaşımdaki hisse sayısı (Bin Adet): 1,833,433
Yabancı alımlarının fiili dolaşımdaki hisseye oranı (%): 4.12
Yabancı alımlarının ödenmiş sermayeye oranı (%): 1.68