Yabancının radarında hangi hisseler var? İşte en çok alınan ve satılanlar

Borsa İstanbul, mart ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.Buna göre, yabancı yatırımcılar geçen ay pay piyasasında 40 milyar 88 milyon 39 bin 371 dolar tutarında alım yaparken, 40 milyar 711 milyon 355 bin 391 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Mart ayı pay piyasası toplam işlem hacmi 80 milyar 799 milyon 394 bin 762 dolar olmuş oldu.