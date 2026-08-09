Yabancının temmuzda en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu

Matriks Haber'in analizine göre, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 3 milyar 596,0 milyon dolarlık alışa karşılık 3 milyar 478,4 milyon dolarlık satış yapılırken, 117,6 milyon dolar net alım gerçekleşti. Koç Holding (KCHOL) hisselerinde ise 116,9 milyon dolar net yabancı alımı kaydedildi.