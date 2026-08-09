Yabancının temmuzda en çok aldığı ve sattığı hisseler belli oldu
Yabancı yatırımcıların temmuz ayında Borsa İstanbul'da en fazla net alım yaptığı hisse Tüpraş olurken, en yüksek net satış Yapı ve Kredi Bankası'nda gerçekleşti. Yabancılar temmuzda toplam 8 milyon dolarlık net satış yaptı.
Yabancı yatırımcılar 2026 yılının temmuz ayında Borsa İstanbul'da neredeyse dengeli bir görünüm sergilerken, en fazla alımı Tüpraş (TUPRS) hissesinde gerçekleştirdi. Ay içerisinde en yüksek net yabancı alımı TUPRS hissesinde gerçekleşirken, en yüksek net satış ise Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde görüldü.
Borsa İstanbul verilerine göre, yabancı yatırımcılar 2026 yılı Temmuz ayında TUPRS hissesinde 2 milyar 60,5 milyon dolar alış, 1 milyar 768,5 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Böylece hissede 292,1 milyon dolar net yabancı alımı oluştu.
Matriks Haber'in analizine göre, Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde 3 milyar 596,0 milyon dolarlık alışa karşılık 3 milyar 478,4 milyon dolarlık satış yapılırken, 117,6 milyon dolar net alım gerçekleşti. Koç Holding (KCHOL) hisselerinde ise 116,9 milyon dolar net yabancı alımı kaydedildi.