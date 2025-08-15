Yabancıya konut satışı 10 yılın dibini gördü: İşte yıl yıl satış rakamları
Yabancılara yapılan konut satışı 2022 yılında 67 bin 490 adet ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Toplam satışlar içinde yabancının payı yüzde 4,5'e kadar yükselmişti. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise yabancının toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,3’e kadar geriledi. Söz konusu rakam, son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına da geliyor. Peki yabancılar son 10 yılda kaç konut aldı? Yabancıların konut alımları neden azaldı? İşte yıl yıl konut satış rakamları...
Türkiye genelinde toplam konut satışları yüksek faize rağmen artmaya devam ederken, yabancıların konut alımında düşüş devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artmış ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşmişti. Bu rakam, aynı zamanda bu yılın en yüksek aylık satışı olarak da kayıtlara geçmişti.
YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ
Ancak geçen ay yabancılara sadece bin 913 adet konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yabancıya satış yüzde 18,6 geriledi. Bu yılın 7 aylık dönemine bakıldığında ise yabancılara konut satışları yüzde 12,1 azalarak 11 bin 267 adede kadar düştü.
YABANCILARIN EN ÇOK KONUT ALDIĞI İLLER
Yabancılara satışlarda ilk sırayı 643 konutla İstanbul aldı. 642 konutla Antalya ikinci ve 175 konutla Mersin üçüncü oldu. Geçen ay Rusya vatandaşları 315 konut alımı ile zirvede yer aldı. Bu ülkeyi 152 konutla İran ve 135 konutla Almanya vatandaşları takip etti.