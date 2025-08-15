Yabancıya konut satışı 10 yılın dibini gördü: İşte yıl yıl satış rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artmış ve 142 bin 858 adet olarak gerçekleşmişti. Bu rakam, aynı zamanda bu yılın en yüksek aylık satışı olarak da kayıtlara geçmişti.