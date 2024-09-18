Yapay zeka destekli akıllı bir yatak ve yastık menüsü! Yeni trend uyku otelleri

PEK ÇOK KİŞİ UYKUYU LÜKS OLARAK GÖRÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin her gece en az yedi saat uyuması gerekiyor. Ancak yetişkinlerin üçte birinden fazlası uyku eksikliği çekiyor. Araştırmacılar, iş hayatındaki pek çok kişinin uykuyu lüks olarak gördüğünü belirtirken, hem fiziksel hem de mental olarak bunun tıbbi bir zorunluluk unuttuğunu dile getiriyor.