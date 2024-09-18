Yapay zeka destekli akıllı bir yatak ve yastık menüsü! Yeni trend uyku otelleri
Dünyada yeni bir trend yükseliyor: Uyku turizmi. Artık pek çok kişi sadece yoğun iş temposundan kaçmak için değil sadece uyumak için de tatile gidiyor. Bunun için konsept oteller bile var. Uyku turizmi giderek popüler olurken oteller de hizmetlerini genişletti. Öyle ki, yapay zeka destekli akıllı bir yatak ve yastık menüsü bile olanlar var.
Dünyada teknolojiyle birlikte hızlı yaşam trendleri süratle yayılıyor. Ancak hayatı yavaşlatmak için de yeni akımlar da bulunuyor. Bunun en güzel örneği ise uyku turizmi. Son yıllarda uyku konseptli oteller hızla turizm sektörüne giriş yaptı. Tatil yoğun iş temposundan kaçıp, eğlenmenin ötesine geçip artık gerçekten dinlenme aktivitesine dönüşmeye başladı.
HAWAII'DEN SONORA ÇÖLÜ'NE AKIM YAYILIYOR
Uyku turizmi hızlı tempodan kaçmak isteyenlere alternatif bir tatil seçeneği sunuyor. Lüks oteller şimdiden misafirlerini çekmek için uyku trendleri bile oluşturdu. Hayatı yavaşlatmak için Hawaii'deki bir tatil destinasyonundan Sonora Çölü'ne kadar pek çok seçenek bulunuyor.
PEK ÇOK KİŞİ UYKUYU LÜKS OLARAK GÖRÜYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin her gece en az yedi saat uyuması gerekiyor. Ancak yetişkinlerin üçte birinden fazlası uyku eksikliği çekiyor. Araştırmacılar, iş hayatındaki pek çok kişinin uykuyu lüks olarak gördüğünü belirtirken, hem fiziksel hem de mental olarak bunun tıbbi bir zorunluluk unuttuğunu dile getiriyor.
UYKU TURİZMİ TRENDİ YÜKSELİYOR
Pandemi sürecinden bu yana giderek artan sağlıklı yaşam odaklı uyku turizmi trendi, insanların uyku eksikliğinden ve gerçekten dinlendirici bir gece uykusu çekme isteğinden yararlanıyor.