Yapı Kredi 2026'nın en yüksek temettü tahminlerini açıkladı; TURPS, ANHYT, FROTO, TOASO, ENKAI, MAVI

Yatırımcıların temettü radarına yeni veriler girdi. İş Yatırım’ın ardından Yapı Kredi de 2026 yılına ilişkin en yüksek temettü beklentilerini kamuoyuyla paylaşırken, TÜPRAŞ başta olmak üzere otomotiv, sigorta ve sanayi hisseleri dikkat çekti. Açıklanan çalışmada 26 hisse için kar payı öngörüsü yapılırken, temettü verimi en yüksek şirketler netleşmeye başladı.