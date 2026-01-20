Yapı Kredi 2026'nın en yüksek temettü tahminlerini açıkladı; TURPS, ANHYT, FROTO, TOASO, ENKAI, MAVI
İş Yatırım'ın ardından Yapı Kredi de 2026 yılına dair temettü beklentilerini tek tek açıkladı. Özellikle yüzde 8,80'lik beklentiyle TÜPRAŞ ön plana çıktı. 26 hisse için temettü beklentisi oluştu. İşte Yapı Kredi'nin en yüksek kar payı beklediği 2026 temettü takvimi
Yatırımcıların temettü radarına yeni veriler girdi. İş Yatırım’ın ardından Yapı Kredi de 2026 yılına ilişkin en yüksek temettü beklentilerini kamuoyuyla paylaşırken, TÜPRAŞ başta olmak üzere otomotiv, sigorta ve sanayi hisseleri dikkat çekti. Açıklanan çalışmada 26 hisse için kar payı öngörüsü yapılırken, temettü verimi en yüksek şirketler netleşmeye başladı.
