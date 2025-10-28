Yapı marketlerde fiyatlar uçtu: Vatandaş onarım yerine ertelemeyi seçiyor

Bir kutu boya ve bir fırça bile cep yakıyor

Yapı marketlerin uzun yıllardır sunduğu “her şey bir arada” anlayışı artık tüketiciye cazip gelmiyor. Çünkü eskiden uygun fiyatlı olan ürünler, bugün neredeyse ulaşılmaz seviyede. 2023 yılında 300 liraya satılan bir boya, 2025 sonbaharında 900 liraya kadar yükseldi. Nalbur malzemeleri, vida setleri, fırçalar ve macunlar bile cep yakıyor. Market çalışanları, fiyatların neredeyse haftalık değiştiğini söylüyor. Tüketici ise “alışveriş değil, etiket izlemeye gidiyoruz” diyerek tepkisini dile getiriyor.