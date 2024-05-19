Yargıtay, 'ATM'den hırsızlık' suçlamasını reddetti

Kadının arkasında sırada bekleyen kişi, kartın ATM'de olduğunu gördü ve işleme devam ederek hesaptan 480 lira çekti. Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını almak için geri döndüğünde hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen kişi hakkında kamu davası açıldı.