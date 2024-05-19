Yargıtay, 'ATM'den hırsızlık' suçlamasını reddetti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ATM'de unutulan kart aracılığıyla hesaptan para çeken sanığa "basit hırsızlık" suçundan verilen cezaya itiraz etti. Ancak Yargıtay 8. Dairesi, itirazı reddetti ve sanığın eylemini "bilişim suçu" kapsamında değerlendirmedi.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çeken sanığa "hırsızlık" suçundan verilen cezaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını reddetti. Dairenin kararına göre, Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, banka hesabından para çektikten sonra kartını ATM'de unutarak buradan ayrıldı.
Kadının arkasında sırada bekleyen kişi, kartın ATM'de olduğunu gördü ve işleme devam ederek hesaptan 480 lira çekti. Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını almak için geri döndüğünde hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen kişi hakkında kamu davası açıldı.
Davaya bakan Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin "hırsızlık" suçu kapsamında olduğunu belirterek, sanığa, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesinde yer alan ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ceza verdi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.
Başsavcılık itiraz etti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkumiyet kararına, sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanılarak işlediği gerekçesiyle itirazda bulundu.
Bilişim sistemleri kullanılarak yapılan hırsızlığın "suçun nitelikli hali" olduğuna ve daha ağır cezayı gerektirdiğine işaret edilen itirazda, verilen mahkumiyetteki suç değerlendirmesinin bu yönde yapılması gerektiği ifade edildi.