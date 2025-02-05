Yargıtay'dan IBAN ile kira ödeyenler için emsal karar: Tahliye nedeni sayıldı
Kiralardaki önlenemeyen artış, kiracı ve ev sahipleri arasındaki çatışma ve uyuşmazlıkları daha da derinleştiriyor. Tahliye nedeni sayılabilecek her türlü detay ev sahibi tarafından titizlikle inceleniyor. Yargıtay, son dönemde kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracılar için emsal bir karara imza attı. Ödemelerde IBAN detayı tahliye nedeni sayıldı.
Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar daha da derinleşiyor. Kira yüzünden sık sık karşı karşıya gelen iki taraf soluğu mahkemede alırken, yapılan hatalar da kiracının tahliyesine kadar gidebiliyor.
Özellikle kiracının ödeme yöntemi, taraflar arasında sıkça tartışma konusu haline gelebiliyor. Yargıtay, son dönemde kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracılar için önemli bir emsal kararına imza attı.
Bu karar, kiracının banka üzerinden yaptığı ödemelerde yaptığı hatanın tahliyeye kadar varabileceğini gösteriyor.
IBAN ile kira ödeyenler dikkat!
Bir kiracı, başlangıçta kira bedelini ev sahibine elden ödemek üzere anlaşmışken, sonradan ödeme yöntemini IBAN aracılığıyla gerçekleştirmeye karar verdi. Ancak, banka üzerinden yapılan ödeme sırasında kesilen havale ücreti nedeniyle ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddia edildi. Ev sahibi bu durumu mahkemeye taşıyarak kiracının tahliye edilmesini talep etti.