Yargıtay'dan kiracıya nefes aldıracak karar: 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak

Yüzde 25’lik kira zam oranının kaldırılmasının ardından ev sahiplerinin ‘fahiş zam, bir evde iki kişi çalışma, yılda iki kere zam ve tahliye taahhütnamesi’ talepleri altında ezilen kiracılara Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi.