Yargıtay'dan kiracıya nefes aldıracak karar: 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından Yargıtay'dan kiracılara nefes aldıracak karar geldi. Yargıtay, kirada yapılacak artışta 12 aylık TÜFE ortalamasının baz alınmasına hükmetti.
Yüzde 25’lik kira zam oranının kaldırılmasının ardından ev sahiplerinin ‘fahiş zam, bir evde iki kişi çalışma, yılda iki kere zam ve tahliye taahhütnamesi’ talepleri altında ezilen kiracılara Yargıtay’dan emsal niteliğinde bir karar geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yargıtay, enflasyon sebebiyle paranın değer kaybına istinaden kira uyarlama isteğinin genel değil, özel hükümlere göre yapılması gerektiğine hükmetti.
Yargının gündemine yansıyan dava konusu kira anlaşmazlığına yerel mahkeme tarafından verilen karara son noktayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi koydu.
Daire, taraflarca kira artış oranına ilişkin bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri için yeni yıla uygulanacak kira bedelinin hâkim tarafından ortalama TÜFE değişiklik oranı, evin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceğini hüküm altına aldı.